После расстрела 18 человек в Калифорнии, Байден призвал "быстро" действовать и запретить штурмовое оружие

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"Мы знаем, что насилие с применением огнестрельного оружия в Америке требует более решительных действий. Я еще раз призываю обе палаты Конгресса действовать быстро и передать этот запрет на штурмовое оружие на мой стол, а также принять меры для обеспечения безопасности американских сообществ, школ, рабочих мест и домов", - говорится в заявлении Белого дома.

Контекст

Семь человек были убиты в результате массовой стрельбы в понедельник на окраине калифорнийского города Хаф-Мун-Бей. Это произошло всего через несколько дней после того, как другой стрелок убил 11 человек в Монтерей-парке, пригороде Лос-Анджелеса.

Конгресс принял запрет на штурмовое оружие в 1994 году, срок действия которого истек через 10 лет, и Байден неоднократно призывал к его продлению, в том числе после стрельбы в начальной школе в Увальде, штат Техас, в результате которой погибли более 30 человек. Но многие республиканцы в Конгрессе выступают против такой меры, и, как и после предыдущих массовых расстрелов, кажется маловероятным, что запрет будет принят.