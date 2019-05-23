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Після отримання травми під час зйомок "бондіани" - прооперують Деніела Крейга

Київ • УНН

 • 14159 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Британський актор Деніел Крейг, який грає роль агента 007, перенесе операцію на щиколотці після отриманої травми під час зйомок 25-го фільму про Джеймса Бонда на Ямайці. Відповідну заяву опубліковано в середу в офіційному Twitter стрічки, пише УНН.

“Деніел Крейг перенесе невелику операцію на щиколотці в зв’язку з отриманою травмою під час знімального процесу на Ямайці, — сказано в повідомленні. — Зйомки триватимуть протягом двох тижнів, коли Крейг буде відновлюватися після операції”.

Обставини, при яких актор був травмований, не уточнюються. Відзначається, що прем’єра чергової серії бондіани, офіційна назва якої поки залишається в таємниці, відбудеться відповідно до встановленого раніше графіку — в квітні 2020 року.

Крейг виконав роль агента 007 в чотирьох останніх фільмах бондіани. Крім Крейга суперагентами були Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон і Пірс Броснан. У 25-му фільмі про британського агента 007 роль супротивника Бонда виконає Рамі Малек, що отримав в цьому році “Оскара” в номінації “Кращий актор”.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx

— James Bond (@007) 22 травня 2019 р.

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