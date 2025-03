После получения травмы во время съемок "бондианы" - прооперируют Дэниэла Крейга

“Дэниел Крэйг перенесет небольшую операцию на лодыжке в связи с полученной травмой во время съемочного процесса на Ямайке, — сказано в сообщении. — Съемки будут продолжаться в течение двух недель, когда Крэйг будет восстанавливаться после операции”.

Обстоятельства, при которых актер был травмирован, не уточняются. Отмечается, что премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в соответствии с установленным ранее графиком — в апреле 2020 года.

Крэйг исполнил роль агента 007 в четырех последних фильмах бондианы. Помимо Крэйга суперагентами были Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. В 25-м фильме про британского агента 007 роль противника Бонда исполнит Рами Малек, получивший в этом году “Оскара” в номинации “Лучший актер”.

BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx

— James Bond (@ 007) 22 мая 2019