Після отримання Томосу церковні послуги не подорожчають
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Українських православних церквах московського і київського патріархатів не очікують подорожчання на церковні товари та послуги у зв’язку з отриманням Томоса. Про це журналісти УНН дізналися у свічниць в різних церквах Києва.
Відтак, свічниці зазначили, що жодна послуга та товари не будуть дорожчати, принаймні до Нового Року.
"До Нового Року точно ні, а там будемо бачити", - відповіла свічниця храму Миколи Святоші на уточнююче питання журналіста УНН про те, чи очікують подорожчання у храмі.
Водночас, у Володимирському соборі зазначили, що товари подорожчали ще у вересні цього року і нового подорожчання там не очікують.
"Та ні, не повинно (подорожчати – ред.). Ще з вересня місяця подорожчали", - сказала свічниця Володимирського собору, що належить до Київського патріархату.
Також ціни не мають зрости і у Хрестовоздвиженській церкві на Подолі, що належить до Московського патріархату.
"Ні, мені здається не подорожчає", - зазначила служителька церкви.
Нагадаємо, Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.