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После получения Томоса церковные услуги не подорожают

Киев • УНН

 • 17218 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украинской православной церкви Московского и Киевского патриархатов не ожидают подорожание на церковные товары и услуги в связи с получением Томоса. Об этом журналисты УНН узнали у свечниц в различных церквях Киева.

После получения Томоса церковные услуги не подорожают

Поэтому, свечницы отметили, что ни одна услуга и товары не будут дорожать, по крайней мере до Нового Года.

"До Нового Года точно нет, а там увидим", - ответила свечница храма Николая Святоши на уточняющий вопрос журналиста УНН о том, ожидают ли подорожания в храме.

В то же время, во Владимирском соборе отметили, что товары подорожали еще в сентябре этого года и нового подорожания там не ожидают.

"Да нет, не должно (подорожать - ред.). еще с сентября месяца подорожали", - сказала свечница Владимирского собора, принадлежащая к Киевскому патриархату.

Также цены не должны вырасти и в Крестовоздвиженской церкви на Подоле, которая принадлежит к Московскому патриархату.

"Нет, мне кажется, не подорожает", - отметила служительница церкви.

Напомним, Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.

Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.

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