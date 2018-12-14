После получения Томоса церковные услуги не подорожают
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украинской православной церкви Московского и Киевского патриархатов не ожидают подорожание на церковные товары и услуги в связи с получением Томоса. Об этом журналисты УНН узнали у свечниц в различных церквях Киева.
Поэтому, свечницы отметили, что ни одна услуга и товары не будут дорожать, по крайней мере до Нового Года.
"До Нового Года точно нет, а там увидим", - ответила свечница храма Николая Святоши на уточняющий вопрос журналиста УНН о том, ожидают ли подорожания в храме.
В то же время, во Владимирском соборе отметили, что товары подорожали еще в сентябре этого года и нового подорожания там не ожидают.
"Да нет, не должно (подорожать - ред.). еще с сентября месяца подорожали", - сказала свечница Владимирского собора, принадлежащая к Киевскому патриархату.
Также цены не должны вырасти и в Крестовоздвиженской церкви на Подоле, которая принадлежит к Московскому патриархату.
"Нет, мне кажется, не подорожает", - отметила служительница церкви.
Напомним, Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.
Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.