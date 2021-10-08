Після 10 годин обрання запобіжного заходу Трухановому ВАКС переніс засідання на 11 жовтня

Деталі

Суддя ВАКС повідомила, що продовження засідання відбудеться в понеділок о 9 ранку.

Засідання завершилося на етапі дебатів сторін, вердикту не послідувало.

Прокуратура вимагає для мера Одеси запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю сплатити заставу на суму 120 млн грн.

Геннадій Труханов, спілкуючись під час перерви з журналістами, заявив, що застава в розмірі 120 мільйонів гривень необґрунтовано висока і назвав вимогу звинувачення знущанням.

"У мене немає таких грошей. Прокурори заявляють, що я минулого року купив собі квартиру, і це означає, що у мене є відповідні кошти. Де я візьму такі гроші. Це якесь знущання наді мною?" — Обурився Труханов.

Суд встиг розглянути обставини прийняття низки рішень щодо передачі ділянок під забудову. Адвокати Геннадія Труханова наполягали на тому, що він, як мер, не може нести відповідальності за рішення депутатів міськради. Тим більше, що всі рішення на підпис міському голові готують профільні управління, а потім їх вивчають члени депутатських комісій.

Крім того, виявилося, що свої звинувачення НАБУ будують на висновках приватного, а не Державного судового експерта, яка керувалася "здоровим глуздом" і, на думку адвокатів Труханова, застосувала помилкову методологію.

Так само мер Одеси в суді зачитав матеріали НСРД, де сказано, що "замовлення" на Труханова надійшло від Михайла Саакашвілі, який, у свою чергу, близький до заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом "іммігрували" в Україну.

У контексті

САП і НАБУ підозрюють мера Геннадія Труханова, колишнього голову земельної комісії Олега Бриндака, голову юридичного департаменту Інну Поповську і низку інших осіб в організації схеми з продажу землі забудовнику за заниженими цінами. Звинувачення говорить про збиток в 689 млн грн.

При цьому, за словами Труханова, земля, про яку йде мова в підозрі, як і раніше знаходиться в міській власності, а за її оренду бюджет справно отримує гроші, які йдуть на поліпшення інфраструктури.