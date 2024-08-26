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Після російських атак, в енергосистемі Україна-Молдова зафіксовано збої

Після російських атак, в енергосистемі Україна-Молдова зафіксовано збої

Київ • УНН

 • 22773 перегляди

Після атак РФ на українську інфраструктуру зафіксовано перебої в роботі спільного енергоблоку Україна-Молдова. Moldelectrica заявляє, що ситуація під контролем, Молдова має достатньо власної генерації.

Компанія Moldelectrica (державне підприємство енергосектору Молдови) заявила про "перебої в роботі електроенергетичної системи спільного блоку Україна-Молдова в результаті атак на українську критичну інфраструктуру".

Пише УНН із посиланням на MOLDPRES.

Молдовський оператор Moldelectrica заявив сьогодні про "перебої в роботі енергосистеми об'єднаного енергоблоку України і Молдови в результаті атак на об'єкти критичної інфраструктури України".

На даний момент ситуація знаходиться під контролем. У нас є достатньо місцевої генерації для усунення незначних порушень

- також заявили в компанії.

Республіка Молдова не залежить від українських джерел генерації. Енергія виробляється на молдовській АЕС, а перевитрати покриваються комерційними контрактами на румунському ринку електроенергії, сказав виконувач обов'язків генерального директора компанії Сергіу Апарату в інтерв'ю Радіо Молдова.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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