Після російських атак, в енергосистемі Україна-Молдова зафіксовано збої

Компанія Moldelectrica (державне підприємство енергосектору Молдови) заявила про "перебої в роботі електроенергетичної системи спільного блоку Україна-Молдова в результаті атак на українську критичну інфраструктуру".

Пише УНН із посиланням на MOLDPRES.

Молдовський оператор Moldelectrica заявив сьогодні про "перебої в роботі енергосистеми об'єднаного енергоблоку України і Молдови в результаті атак на об'єкти критичної інфраструктури України".

На даний момент ситуація знаходиться під контролем. У нас є достатньо місцевої генерації для усунення незначних порушень