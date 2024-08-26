После российских атак, в энергосистеме Украина-Молдова зафиксированы сбои в работе энергосистемы
Киев • УНН
После атак рф на украинскую инфраструктуру зафиксированы перебои в работе совместного энергоблока Украина-Молдова. Moldelectrica заявляет, что ситуация под контролем, Молдова имеет достаточно собственной генерации.
Компания Moldelectrica (государственное предприятие энергосектора Молдовы) заявила о "перебоях в работе электроэнергетической системы совместного блока Украина-Молдова в результате атак на украинскую критическую инфраструктуру".
Пишет УНН со ссылкой на MOLDPRES.
Молдавский оператор Moldelectrica заявил сегодня о "перебоях в работе энергосистемы объединенного энергоблока Украины и Молдовы в результате атак на объекты критической инфраструктуры Украины".
На данный момент ситуация находится под контролем. У нас есть достаточно местной генерации для устранения незначительных нарушений
Республика Молдова не зависит от украинских источников генерации. Энергия производится на молдавской АЭС, а перерасход покрывается коммерческими контрактами на румынском рынке электроэнергии, - сказал исполняющий обязанности генерального директора компании Сергиу Аппарату в интервью Радио Молдова.
Напомним
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