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Після авіакатастрофи в Кореї ще один літак Jeju Air мав проблеми з шасі. Безпеку польотів у країні перевірять

Київ • УНН

 • 17478 перегляди

У Південній Кореї літак Jeju Air повернувся в аеропорт через проблеми з шасі після нещодавньої катастрофи Boeing 737. Влада ініціює перевірку всієї системи авіаперевезень та 101 літака Boeing 737-800.

Ще один літак авіакомпанії Jeju Air зазнав у понеділок проблеми з шасі і був змушений повернутися. Тим часом виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок  розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни, поки слідчі працюють над упізнанням жертв і з'ясуванням причин найсмертоноснішої авіакатастрофи в країні. Про це пише Reuters, передає УНН

 Пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air, який вилетів з аеропорту Кімпо в Сеулі на Чеджу в понеділок, зіткнувся з невідомою проблемою шасі після зльоту і повернувся в Кімпо, де благополучно приземлився. 

 Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок сказав на нараді з ліквідації наслідків катастрофи в Сеулі, що наразі першочерговим завданням є ідентифікація жертв, підтримка їхніх сімей та лікування двох людей, які вижили.

"Ще до отримання остаточних результатів ми просимо офіційних осіб відкрито розповісти про перебіг розслідування аварії та оперативно проінформувати сім'ї загиблих", - сказав він.

"Щойно буде проведено роботи з усунення наслідків аварії, міністерство транспорту має провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації літаків, щоб запобігти повторенню авіакатастроф", - сказав він.

У міністерстві транспорту повідомили, що влада розглядає питання про проведення спеціальної перевірки всіх 101 літаків Boeing 737-800, експлуатованих південнокорейськими авіакомпаніями.

Рейс 7C2216 авіакомпанії Jeju Air, який прибув зі столиці Таїланду Бангкока, намагався приземлитися вранці у неділю в аеропорту на півдні країни. Слідчі розглядають удари птахів і погодні умови як можливі причини аварії, повідомили представники пожежної служби.

Експерти кажуть, що залишається багато запитань, зокрема чому літак, оснащений двома двигунами CFM 56-7B26, рухався так швидко і чому його шасі не було опущено, коли він зійшов  зі злітно-посадкової смуги і врізався.

У понеділок представники міністерства транспорту повідомили, що під час планового заходу на посадку пілоти повідомили диспетчерам про те, що літак постраждав від удару птаха, незабаром після того, як диспетчерська вишка попередила їх про те, що на околицях помічені птахи.

Чиновники з'ясовують, яку роль у катастрофі зіграла антена локатора, розташована наприкінці злітно-посадкової смуги для допомоги під час посадки, зокрема насип, на якому вона стояла, повідомили представники міністерства транспорту на брифінгу для ЗМІ.

Нагадаємо 

В аварії Boeing 737-8AS компанії Jeju Air у південнокорейському аеропорту Муан загинули 179 пасажирів. Загалом на борту перебувало 181 людина.

На відео катастрофи, яке транслювали південнокорейські телеканали, видно, як літак на високій швидкості ковзав по злітно-посадковій смузі, мабуть, із складеними шасі, виїхав за злітно-посадкову смугу та лоб у лоб зіткнувся з бетонною стіною, що спричинило вибух. Інші місцеві телеканали показали кадри, на яких видно густі клуби чорного диму, що вириваються з охопленого вогнем літака.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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