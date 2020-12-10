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Підтримка ЮНЕСКО важлива для захисту та збереження культурної спадщини в окупованому Криму - МЗС

Підтримка ЮНЕСКО важлива для захисту та збереження культурної спадщини в окупованому Криму - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Підтримка ЮНЕСКО є особливо важливою у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де розташовані безцінні пам’ятки української культури.  На цьому наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час участі у міжнародній науково-практичній конференції “Об’єкти всесвітньої спадщини: практики сталого розвитку міської спадщини”, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Джапарова відзначила конструктивний характер діалогу нашої держави з ЮНЕСКО та наголосила, що "підтримка організації є особливо важливою у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, де розташовані безцінні пам’ятки української культури".

Перша заступниця міністра наголосила, що Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року є універсальним та дієвим інструментом ЮНЕСКО із збереження об’єктів, які мають цінність світового значення. Вона також запевнила, що Україна і надалі залишатиметься активним учасником Конвенції 1972 року, докладаючи зусиль для захисту культурної спадщини, повідомили у МЗС.

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Еміне Джапарова також зазначила, що українська сторона разом із ЮНЕСКО докладає значних зусиль задля захисту об’єкта всесвітньої спадщини - стародавнього міста Херсонес Таврійський та його Хори, а також внесених Україною до Попереднього списку ЮНЕСКО інших культурних об’єктів Криму, зокрема Ханського палацу у місті Бахчисарай, від руйнування та інших незаконних дій окупаційної влади.

Перша заступниця міністра підкреслила важливість збереження кримської проблематики на міжнародному порядку денному та висловила вдячність ЮНЕСКО, зокрема за організацію тематичних зустрічей керівництва організації з делегаціями держав-членів та ухвалення відповідних рішень Виконавчої Ради ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та Севастополі.

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