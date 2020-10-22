МЗС: Росія має припинити археологічні розкопки в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та Севастополі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з проведенням археологічних розкопок, що здійснюються у рамках так званого проекту "Кримська війна" на території Альмінської долини та у місті Севастополь з грубим порушенням норм міжнародного права та законодавства України", - йдеться у коментарі.
Повідомляється, що відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна поважати культурні цінності, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також вживати необхідних заходів для їх збереження.
Наголошується, що рекомендаціями Генеральної конференції ЮНЕСКО, що визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 5 грудня 1956 року, передбачено, що, у випадку збройного конфлікту, держава, яка окупувала територію іншої держави, повинна утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій території.
"Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та у місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, зокрема у частині неухильного виконання зобов’язань Росії відповідно до норм міжнародного права", - зазначається у коментарі.
Нагадаємо, Україна активізує співпрацю з ЮНЕСКО щодо проблем в окупованому Криму.
Як повідомлялося, у Кабміні ініціювали санкції проти російських установ за археологічні розкопки в окупованому Криму.