Україна активізує співпрацю з ЮНЕСКО щодо проблем в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Під час наради керівників секторів Національної комісії України у справах ЮНЕСКО учасники обговорили питання активізації співпраці з ЮНЕСКО щодо розв’язання гострих проблем у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики України.
Вказано, учасники наради розглянули стан співробітництва України з ЮНЕСКО, зокрема в умовах пандемії COVID-19, а також пріоритети роботи Комісії та шляхи підвищення її ефективності з урахуванням викликів сьогодення. "Одностайно було підтримано необхідність реформування Нацкомісії з метою активізації її роботи”, — сказано у повідомленні.
"Під час наради наголошувалося, що в умовах незаконної окупації Росією Криму пріоритетним напрямом діяльності України в ЮНЕСКО і надалі залишиться використання можливостей Організації для привернення уваги міжнародної спільноти до гострих проблем на території тимчасово окупованого півострова. Україна готова активно співпрацювати з Організацією у здійсненні ефективного моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО", - додали у міністерстві.
Вказано, що під час наради "було підкреслено важливість регулярного інформування ЮНЕСКО про руйнівні дії російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, що загрожують збереженню універсальної культурної і історичної цінності українських об’єктів культурної спадщини, проведення незаконних археологічних розкопок, порушення освітніх і культурних прав громадян України, перешкоджання вільному розповсюдженню ЗМІ, переслідування журналістів тощо".
Учасники наради також обговорили хід підготовки до виборів України до складу одного з головних керівних органів ЮНЕСКО — Виконавчої ради ЮНЕСКО на період 2021-2025 рр., що відбудуться під час 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у листопаді 2021 року.
Нагадаємо, МЗС України засудило порушення Російською Федерацією права на свободу пересування громадян України з тимчасово окупованої території Криму.