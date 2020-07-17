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Украина активизирует сотрудничество с ЮНЕСКО по проблемам в оккупированном Крыму

Украина активизирует сотрудничество с ЮНЕСКО по проблемам в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 11020 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Во время совещания руководителей секторов Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО участники обсудили вопросы активизации сотрудничества с ЮНЕСКО по решению острых проблем во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Указано, что участники совещания рассмотрели состояние сотрудничества Украины с ЮНЕСКО, в частности в условиях пандемии COVID-19, а также приоритеты работы Комиссии и пути повышения ее эффективности с учетом вызовов современности. "Единогласно было поддержано необходимость реформирования Нацкомиссии с целью активизации ее работы", - говорится в сообщении.

"Во время совещания отмечалось, что в условиях незаконной оккупации Россией Крыма приоритетным направлением деятельности Украины в ЮНЕСКО и в дальнейшем останется использование возможностей Организации для привлечения внимания международного сообщества к острым проблемам на территории временно оккупированного полуострова. Украина готова активно сотрудничать с Организацией в осуществлении эффективного мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму во всех сферах компетенции ЮНЕСКО", - добавили в министерстве.

Указано, что во время совещания "была подчеркнута важность регулярного информирования ЮНЕСКО о разрушительных действиях российских оккупационных властей во временно оккупированном Крыму, угрожающих сохранности универсальной культурной и исторической ценности украинских объектов культурного наследия, проведении незаконных археологических раскопок, нарушении образовательных и культурных прав граждан Украины, препятствовании свободному распространению СМИ, преследовании журналистов и т.п.".

Участники совещания также обсудили ход подготовки к выборам Украины в состав одного из главных руководящих органов ЮНЕСКО - Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 гг., которые состоятся во время 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года.

Напомним, МИД Украины осудило нарушения Российской Федерацией права на свободу передвижения граждан Украины из временно оккупированной территории Крыма.

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