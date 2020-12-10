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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69183 просмотра

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Поддержка ЮНЕСКО важна для защиты и сохранения культурного наследия в оккупированном Крыму - МИД

Поддержка ЮНЕСКО важна для защиты и сохранения культурного наследия в оккупированном Крыму - МИД

Киев  •  УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Поддержка ЮНЕСКО особенно важна в контексте сохранения культурного наследия в условиях российской агрессии и временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, где расположены бесценные памятники украинской культуры. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время участия в международной научно-практической конференции "Объекты всемирного наследия: практики устойчивого развития городского наследия", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Джапарова отметила конструктивный характер диалога нашего государства с ЮНЕСКО и отметила, что "поддержка организации особенно важна в контексте сохранения культурного наследия в условиях российской агрессии и временной оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, где расположены бесценные памятники украинской культуры".

Первый заместитель министра отметила, что Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года является универсальным и действенным инструментом ЮНЕСКО по сохранению объектов, представляющих ценность мирового значения. Она также заверила, что Украина и в дальнейшем будет оставаться активным участником Конвенции 1972 г., прилагая усилия для защиты культурного наследия, сообщили в МИД.

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Эмине Джапарова также отметила, что украинская сторона вместе с ЮНЕСКО прилагает значительные усилия для защиты объекта всемирного наследия - древнего города Херсонес Таврический и его Хоры, а также внесенных Украиной в Предварительный список ЮНЕСКО других культурных объектов Крыма, в частности Ханского дворца в городе Бахчисарай, от разрушения и других незаконных действий оккупационных властей.

Первый заместитель министра подчеркнула важность сохранения крымской проблематики на международной повестке дня и выразила благодарность ЮНЕСКО, в частности за организацию тематических встреч руководства организации с делегациями государств-членов и принятия соответствующих решений Исполнительного Совета ЮНЕСКО.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и Севастополя.

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