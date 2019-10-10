Підсумки рекордного прес-марафону: Зеленський відповів на 500 запитань за 14 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки прес-марафону у четвер: 14 годин спілкування з пресою, 300 журналістів, понад 500 питань. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Глави держави у Facebook.
Прес-марафон Президента тривав з 10:00 до 24:00 у четвер, 10 жовтня.
"Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. Триста журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, які стосувалися найголовнішого. Відповів на всі. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б. Але відверто й щиро. Чесно – втомився. Але вдячний журналістам й усім глядачам, які мене підтримували. І це ми також зробили разом!", написав у соцмережі Президент Зеленський.
Нагадаємо, прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, який проходив в будівлі Kyiv Food Market, побив світовий рекорд по тривалості.
Представник національного реєстру рекордів заявив, що станом на 18:24 прес-конференція триває понад 8 годин. Тому вона побила світовий рекорд, прес-конференція Зеленського триває на 45 хвилин довше попереднього рекорду.
Також представник національного реєстру рекордів вручив Зеленському сертифікат світового рекорду.
На прес-марафон до Президента України Володимира Зеленського пройшло 80% акредитованих журналістів.
Як повідомлялося раніше, психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон.