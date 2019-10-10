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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Итоги рекордного пресс-марафона: Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов

Киев • УНН

 • 27762 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги пресс-марафона в четверг: 14 часов общения с прессой, 300 журналистов, более 500 вопросов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

Итоги рекордного пресс-марафона: Зеленский ответил на 500 вопросов за 14 часов

Пресс-марафон Президента продолжался с 10:00 до 24:00 в четверг, 10 октября.

"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе!", написал в соцсети Президент Зеленский.

Напомним, пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, который проходил в здании Kyiv Food Market, побил мировой рекорд по продолжительности.

Представитель национального реестра рекордов заявил, что на 18:24 пресс-конференция длился более 8 часов. Поэтому она побила мировой рекорд, пресс-конференция Зеленского продолжилась на 45 минут дольше предыдущего рекорда.

Также представитель национального реестра рекордов вручил Зеленскому сертификат мирового рекорда.

На пресс-марафон к Президенту Украины Владимира Зеленского прошло 80% аккредитованных журналистов.

Как сообщалось ранее, психолог оценила способность Зеленского выдержать многочасовой пресс-марафон.

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