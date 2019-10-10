Прес-марафон Зеленського побив світовий рекорд

Представник національного реєстру рекордів заявив, що станом на 18:24 прес-конференція триває понад 8 годин. Тому вона побила світовий рекорд, прес-конференція Зеленського триває на 45 хвилин довше попереднього рекорду.

Також, Представник національного реєстру рекордів вручив Зеленському сертифікат світового рекорду.

Нагадаємо, на прес-марафон до Президента України Володимира Зеленського пройшло 80% акредитованих журналістів.

Як повідомлялося раніше, психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон.