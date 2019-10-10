Прес-марафон Зеленського побив світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогоднішній прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, який проходить в будівлі Kyiv Food Market, побив світовий рекорд по тривалості, передає кореспондент УНН.
Представник національного реєстру рекордів заявив, що станом на 18:24 прес-конференція триває понад 8 годин. Тому вона побила світовий рекорд, прес-конференція Зеленського триває на 45 хвилин довше попереднього рекорду.
Також, Представник національного реєстру рекордів вручив Зеленському сертифікат світового рекорду.
Нагадаємо, на прес-марафон до Президента України Володимира Зеленського пройшло 80% акредитованих журналістів.
Як повідомлялося раніше, психолог оцінила здатність Зеленського витримати багатогодинний прес-марафон.