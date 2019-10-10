Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодняшней пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в здании Kyiv Food Market, побил мировой рекорд по длительности, передает корреспондент УНН.
Представитель национального реестра рекордов заявил, что по состоянию на 18:24 пресс-конференция длится более 8:00. Поэтому она побила мировой рекорд, пресс-конференция Зеленского продолжается на 45 минут дольше предыдущего рекорда.
Также, представитель национального реестра рекордов вручил Зеленскому сертификат мирового рекорда.
Напомним, на пресс-марафон к Президенту Украины Владимиру Зеленскому прошло 80% аккредитованных журналистов.
Как сообщалось ранее, психолог оценила способность Зеленского выдержать многочасовой пресс-марафон.