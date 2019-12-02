Підрив відділення банку у Києві: двом особам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Через підрив відділення “Ощадбанку” в Києві 30 листопада, повідомлено про підозру двом особам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва у Facebook.
“За погодження Київської місцевої прокуратури № 4 двом особам, причетним до нападу на відділення „Ощадбанку“ у Києві, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194(умисне знищення або пошкодження майна —ред.) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка — ред.) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Так, за версією слідства, близько 4 години ранку 30 листопада 2019 року вказані особи проникли до приміщення відділення банку на вул. Ентузіастів, після чого, використавши невідому вибухову речовину, підірвали банкомат, розташований всередині приміщення, та викрали з нього близько 230 тис. грн. Вчинивши злочин, нападники втекли на автомобілі. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
“Наразі місцева прокуратура готує до Дніпровського районного суду Києва клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 30 листопада на столичній Русанівці підірвали відділення “Ощадбанку”.
Також, правоохоронці у місті Києві затримали підозрюваних у підриві відділення “Ощадбанку” в Києві 30 листопада.