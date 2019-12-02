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Подрыв отделения банка в Киеве: двум лицам сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Из-за взрыва отделения “Ощадбанка” в Киеве 30 ноября, сообщается о подозрении двум лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

“По согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 двум лицам, причастным к нападению на отделение” Ощадбанка “в Киеве, сообщается о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества ред.) И ч. 3 ст. 185 (кража — ред.) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, около 4 часов утра 30 ноября 2019 года указанные лица проникли в помещение отделения банка на ул. Энтузиастов, после чего, используя неизвестное взрывчатое вещество, взорвали банкомат, расположенный внутри помещения, и похитили из него около 230 тыс. грн. Совершив преступление, нападавшие скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал.

“Сейчас местная прокуратура готовит к Днепровскому районному суду Киева ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 30 ноября на столичной Русановке взорвали отделение “Ощадбанка”.

Также правоохранители в Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения “Ощадбанка” в Киеве 30 ноября.

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