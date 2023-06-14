Підрив рф Каховської ГЕС призвів до катастрофічно різкого падіння води в трьох областях - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що підрив рф Каховської ГЕС привів до катастрофічного стану справ в містах, які отримують воду з Каховського водосховища. Різке падіння води спостерігається в Дніпропетровський, Миколаївській та Запорізькій областях. Про це йдеться на сторінці у Telegram Укргідроенерго, пише УНН.
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Зазначається, що наразі продовжується спрацювання водосховища і це призводить до різкого падіння води в Дніпропетровський, Миколаївській, Запорізькій областях.
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"Зараз рівень води в районі Каховської ГЕС знаходиться орієнтовно між 7 та 8 метрами (за балтійською системою) і продовжує знижуватися, а ширина водосховища скоротилась з більш ніж 3 км до 1,2 км. Ми сподіваємось, що нижня частина дамби не зруйнована. В такому випадку вода може залишитися на рівні 6-7 метрів", - сказав Сирота.
Також він додав, що пошкодження обладнання станції негативно на екологічну ситуацію.
"450 тонн масла вилилося в річку з пошкоджених вибухом трансформаторів та силового обладнання", - сказав гендиректор Укргідроенерго.
Сирота зазначив, що "після паводку та відновлення цілісності дамби можна буде очікувати підняття рівня до 12,7 метра, що дасть можливість відновити водозабір міст".
"А будівництво нової перемички та демонтаж залишків Каховської ГЕС може розпочатися одразу після деокупації території та зайняти до року", - додав Сирота.
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Принаймні рік українцям не рекомендується плавати в морі та ловити рибу поблизу Одеси через підрив російськими силами Каховської ГЕС.
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