Подрыв рф Каховской ГЭС привел к катастрофически резкому падению воды в трех областях - Укргидроэнерго

Детали

Отмечается, что сейчас продолжается срабатывание водохранилища и это приводит к резкому падению воды в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях.

Цитата

"Сейчас уровень воды в районе Каховской ГЭС находится ориентировочно между 7 и 8 метрами (по балтийской системе) и продолжает снижаться, а ширина водохранилища сократилась с более чем 3 км до 1,2 км. Мы надеемся, что нижняя часть дамбы не разрушена. В таком случае вода может остаться на уровне 6-7 метров", - сказал Сирота.

Также он добавил, что повреждение оборудования станции негативно на экологическую ситуацию.

"450 тонн масла вылилось в реку из поврежденных взрывом трансформаторов и силового оборудования", - сказал гендиректор Укргидроэнерго.

Сирота отметил, что "после паводка и восстановления целостности дамбы можно будет ожидать поднятия уровня до 12,7 метра, что даст возможность восстановить водозабор городов".

"А строительство новой перемычки и демонтаж остатков Каховской ГЭС может начаться сразу после деоккупации территории и занять до года", - добавил Сирота.

Напомним

По крайней мере год украинцам не рекомендуется плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС.

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