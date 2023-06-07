Підрив Каховської ГЕС: на Миколаївщині зруйнований міст на річці Інгулець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Внаслідок російського підриву дамби Каховської ГЕС, через повінь, яка відбулась після цього, було зруйновано міст на річці Інгулець у Єлизаветівці, яка знаходиться у сусідній з Херсонською Миколаївській області. Також повністю затоплений міст в селі Галаганівка у Снігурівському районі Миколаївщини. Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram, пише УНН.
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"Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений. На даний час відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине”, - написав Кухта.
Також він зазначив, що у Снігурівському районі Миколаївської області вода продовжує прибувати до будинків. Підтоплені 43 городи. Проводиться евакуація мешканців трьох будинків.
Доповнення
Через підрив греблі Каховської ГЕС у Миколаєві, вдень 5 червня, рівень води зріс до позначки 23 сантиметри та більше не підіймався.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
За прогнозами, рівень води, після підриву дамби Каховської ГЕС, збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин, повідомили в Херсонській ОВА.