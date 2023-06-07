Подрыв Каховской ГЭС: на Николаевщине разрушен мост на реке Ингулец
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В результате российского подрыва дамбы Каховской ГЭС, из-за наводнения, которое произошло после этого, был разрушен мост на реке Ингулец в Елизаветовке, которая находится в соседней с Херсонской Николаевской области. Также полностью затоплен мост в селе Галагановка в Снигиревском районе Николаевской области. Об этом сообщил председатель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram, пишет УНН.
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"Мост в селе Елизаветовка разрушен. В селе Галагановка полностью затоплен. В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и селами Васильевка, Евгеновка, Павловка и Тамарино”, - написал Кухта.
Также он отметил, что в Снигиревском районе Николаевской области вода продолжает прибывать в дома. Подтоплены 43 огорода. Проводится эвакуация жителей трех домов.
Дополнение
Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС в Николаеве, днем 5 июня, уровень воды вырос до отметки 23 сантиметра и больше не поднимался.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
По прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов, сообщили в Херсонской ОГА.