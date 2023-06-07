Подрыв Каховской ГЭС: на Николаевщине разрушен мост на реке Ингулец

Цитата

"Мост в селе Елизаветовка разрушен. В селе Галагановка полностью затоплен. В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и селами Васильевка, Евгеновка, Павловка и Тамарино”, - написал Кухта.

Также он отметил, что в Снигиревском районе Николаевской области вода продолжает прибывать в дома. Подтоплены 43 огорода. Проводится эвакуация жителей трех домов.

Дополнение

Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС в Николаеве, днем 5 июня, уровень воды вырос до отметки 23 сантиметра и больше не поднимался.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

По прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов, сообщили в Херсонской ОГА.