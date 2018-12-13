Підполковник СБУ вимагав майже 50 тис. гривень хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав майже 50 тис. гривень неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В Одеській області підполковник Служби безпеки України вимагав від чоловіка 45 900 гривень неправомірної вигоди за позачергове отримання оренди на будинок для відпочинку у санаторії "Одеса" СБУ, а також привласнення державних коштів, вчинених в умовах особливого періоду.
Досудове розслідування відкрито за ч. 3 ст. 368 ч. 3. ст. 410 КК України.
Як повідомляв УНН, до суду передано обвинувальний акт стосовно працівника Нацполіції України за вимагання та отримання ним хабара 8 тисяч доларів США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати