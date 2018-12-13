Подполковник СБУ требовал почти 50 тыс. гривен взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Одесской области подполковник Службы безопасности Украины требовал почти 50 тыс. гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Одесской области подполковник Службы безопасности Украины требовал от мужчины 45900 гривен неправомерной выгоды за внеочередное получение аренды на дом отдыха в санатории "Одесса" СБУ, а также присвоение государственных средств, совершенных в условиях особого периода.
Досудебное расследование возбуждено по ч. 3 ст. 368 ч. 3. ст. 410 КК Украины.
Как сообщал УНН, в суд передано обвинительное заключение в отношении работника Нацполиции Украины за вымогательство и получение им взятки 8000 долларов США.
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