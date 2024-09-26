Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: на Закарпатті затримали поплічника рф

Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. Він підпалив позашляховик ЗСУ і автомобіль Червоного Хреста. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб рф і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України.

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Розраховуючи отримати грошову "винагороду", він зняв загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Утім, "замовник" з росії відмовився платити і пообіцяв "розрахуватися" після виконання ще декількох підпалів.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.

Замість грошей з рф затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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