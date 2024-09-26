Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: на Закарпатті затримали поплічника рф
Київ • УНН
На Закарпатті затримано 21-річного переселенця, який за завданням російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Червоного Хреста. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення за умисне пошкодження майна та перешкоджання діяльності ЗСУ.
Служба безпеки та Національна поліція затримали підпалювача, який виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. Він підпалив позашляховик ЗСУ і автомобіль Червоного Хреста. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.
За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб рф і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України.
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Розраховуючи отримати грошову "винагороду", він зняв загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Утім, "замовник" з росії відмовився платити і пообіцяв "розрахуватися" після виконання ще декількох підпалів.
Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з рашистами.
Замість грошей з рф затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.
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