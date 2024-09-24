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У Львові затримали 19-річного хлопця за серію нічних підпалів

У Львові затримали 19-річного хлопця за серію нічних підпалів

Київ • УНН

 • 13566 перегляди

У Львові затримали 19-річного чоловіка, підозрюваного у серії підпалів минулого тижня. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне пошкодження майна в центрі міста.

У Львові затримали підозрюваного у причетності до серії підпалів, повідомили у вівторок у Львівській міській раді, пише УНН.

Деталі

"Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у декількох підпалах, скоєних у Львові минулого тижня. Підозрюваний умисно пошкодив електрощитову, вікна навчального закладу, накриття скульптури Нептуна та майно закладів харчування в центрі міста. Зловмисник виявився 19-річним жителем Львова. За його словами, на момент вчинення злочинів він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - повідомили у міськраді у Telegram.

У ГУНП у Львівській області у соцмережах підтвердили, що поліцейські затримали зловмисника, причетного до серії підпалів у центрі Львова.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ та ч.2 ст.15 – ч.2 ст.194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. 

Як зазначається, за скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування триває, встановлюється сума збитків. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчиненні інших подібних злочинів.

У Львові серія імовірних підпалів: 8 пожеж за ніч18.09.24, 11:22 • 11963 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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