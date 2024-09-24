У Львові затримали 19-річного хлопця за серію нічних підпалів
Київ • УНН
У Львові затримали 19-річного чоловіка, підозрюваного у серії підпалів минулого тижня. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі за умисне пошкодження майна в центрі міста.
У Львові затримали підозрюваного у причетності до серії підпалів, повідомили у вівторок у Львівській міській раді, пише УНН.
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"Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у декількох підпалах, скоєних у Львові минулого тижня. Підозрюваний умисно пошкодив електрощитову, вікна навчального закладу, накриття скульптури Нептуна та майно закладів харчування в центрі міста. Зловмисник виявився 19-річним жителем Львова. За його словами, на момент вчинення злочинів він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - повідомили у міськраді у Telegram.
У ГУНП у Львівській області у соцмережах підтвердили, що поліцейські затримали зловмисника, причетного до серії підпалів у центрі Львова.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) ККУ та ч.2 ст.15 – ч.2 ст.194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
Як зазначається, за скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.
Досудове розслідування триває, встановлюється сума збитків. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчиненні інших подібних злочинів.
У Львові серія імовірних підпалів: 8 пожеж за ніч18.09.24, 11:22 • 11963 перегляди