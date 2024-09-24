Во Львове задержали 19-летнего парня за серию ночных поджогов

Во Львове задержали подозреваемого в причастности к серии поджогов, сообщили во вторник во Львовском городском совете, пишет УНН.

Детали

"Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нескольких поджогах, совершенных во Львове на прошлой неделе. Подозреваемый умышленно повредил электрощитовую, окна учебного заведения, накрытие скульптуры Нептуна и имущество заведений питания в центре города. Злоумышленник оказался 19-летним жителем Львова. По его словам, на момент совершения преступлений он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в горсовете в Telegram.

В ГУНП во Львовской области в соцсетях подтвердили, что полицейские задержали злоумышленника, причастного к серии поджогов в центре Львова.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ и ч.2 ст.15 - ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Как отмечается, за содеянное задержанному грозит наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается сумма ущерба. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершении других подобных преступлений.

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