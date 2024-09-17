Намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці на Буковині: затримано трьох підпалювачів

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох поплічників рф у Чернівцях. Фігуранти готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, двоє із затриманих – рідні брати. Третій – їхній спільний знайомий. Зловмисники були завербовані російською спецслужбою через Телеграм-канали, де вони шукали "легкого заробітку, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і дав "тестове" завдання: за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців.

Після цього представник російської спецслужби запропонував "серйознішу" роботу – підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні. Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий - залучили свого знайомого безробітного чернівчанина.

Як свідчать матеріали провадження, всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох.

Утім, СБУ і Національна поліція запобігли подальшим підпалам і затримали всіх трьох зловмисників "по гарячих слідах".

Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили двох 16-річних зловмисників, які на замовлення РФ підпалювали військові автомобілі Сил оборони. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення за перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.