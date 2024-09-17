Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей
Киев • УНН
В Черновцах задержаны три человека, которые готовили поджоги релейных шкафов Укрзализныци по заказу российских спецслужб. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение за диверсию в условиях военного положения.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех пособников рф в Черновцах. Фигуранты готовили серию поджогов на объектах Укрзализныци по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, двое из задержанных - родные братья. Третий - их общий знакомый. Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через Телеграмм-каналы, где они искали "легкого заработка",
Детали
Сначала подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовое" задание: за небольшое вознаграждение сделать семь провокационных граффити на разных улицах Черновцов.
После этого представитель российской спецслужбы предложил "более серьезную" работу - поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе. Злоумышленники совершили первый поджог, а на второй - привлекли своего знакомого безработного черновчанина.
Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем.
Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджоги и задержали всех трех злоумышленников "по горячим следам".
Во время обысков в их домах изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.
Напомним
Правоохранители разоблачили двух 16-летних злоумышленников, которые по заказу РФ поджигали военные автомобили Сил обороны. Задержанным грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ в особый период.