Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей

Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех пособников рф в Черновцах. Фигуранты готовили серию поджогов на объектах Укрзализныци по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, двое из задержанных - родные братья. Третий - их общий знакомый. Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через Телеграмм-каналы, где они искали "легкого заработка", - говорится в сообщении.

Детали

Сначала подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовое" задание: за небольшое вознаграждение сделать семь провокационных граффити на разных улицах Черновцов.

После этого представитель российской спецслужбы предложил "более серьезную" работу - поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе. Злоумышленники совершили первый поджог, а на второй - привлекли своего знакомого безработного черновчанина.

Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем.

Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджоги и задержали всех трех злоумышленников "по горячим следам".

Во время обысков в их домах изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Напомним

Правоохранители разоблачили двух 16-летних злоумышленников, которые по заказу РФ поджигали военные автомобили Сил обороны. Задержанным грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ в особый период.