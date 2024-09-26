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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поджег авто ВСУ и Красного Креста: на Закарпатье задержали приспешника рф

Поджег авто ВСУ и Красного Креста: на Закарпатье задержали приспешника рф

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 07:38  •  6528 просмотра

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На Закарпатье задержан 21-летний переселенец, который по заданию российских спецслужб поджег автомобили ВСУ и Красного Креста. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества и препятствование деятельности ВСУ.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали поджигателя, который выполнял заказ российских спецслужб на Закарпатье. Он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста.  Об этом сообщили в СБУ, передает УНН

По замыслу врага серия поджогов должна была расшатать общественно-политическую обстановку в регионе.

По материалам дела, фигурантом оказался 21-летний переселенец из Винницкой области, который искал быстрых заработков. В Телеграмме на него вышел представитель спецслужб рф и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию рашистов в течение одних суток молодой человек поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль общества Красного Креста Украины.

Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей17 сентября 2024, 10:31 • 24699 просмотров

Рассчитывая получить денежное "вознаграждение", он снял возгорание на камеру своего телефона и отправил видеоотчет российскому куратору. Впрочем, "заказчик" из россии отказался платить и пообещал "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", как только он поджег третью машину. На месте происшествия у него изъяты средства поджога и мобильный телефон с доказательствами переписки с рашистами.

Вместо денег из рф задержанный получил подозрение от следователей Службы безопасности по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);
  •  ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Во Львове задержали 19-летнего парня за серию ночных поджогов24 сентября 2024, 08:26 • 12358 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
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