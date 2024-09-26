Поджег авто ВСУ и Красного Креста: на Закарпатье задержали приспешника рф
Киев • УНН
На Закарпатье задержан 21-летний переселенец, который по заданию российских спецслужб поджег автомобили ВСУ и Красного Креста. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества и препятствование деятельности ВСУ.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали поджигателя, который выполнял заказ российских спецслужб на Закарпатье. Он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
По замыслу врага серия поджогов должна была расшатать общественно-политическую обстановку в регионе.
По материалам дела, фигурантом оказался 21-летний переселенец из Винницкой области, который искал быстрых заработков. В Телеграмме на него вышел представитель спецслужб рф и предложил деньги в обмен на сотрудничество.
По указанию рашистов в течение одних суток молодой человек поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль общества Красного Креста Украины.
Пытались уничтожить релейные шкафы Укрзализныци на Буковине: задержаны трое поджигателей17 сентября 2024, 10:31 • 24699 просмотров
Рассчитывая получить денежное "вознаграждение", он снял возгорание на камеру своего телефона и отправил видеоотчет российскому куратору. Впрочем, "заказчик" из россии отказался платить и пообещал "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.
Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", как только он поджег третью машину. На месте происшествия у него изъяты средства поджога и мобильный телефон с доказательствами переписки с рашистами.
Вместо денег из рф задержанный получил подозрение от следователей Службы безопасности по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Во Львове задержали 19-летнего парня за серию ночных поджогов24 сентября 2024, 08:26 • 12358 просмотров