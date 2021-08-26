Підпал офісу Омбудсмена: у зловмисника знайшли інші вибухові речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У зловмисника, який який кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради, знайшли інші вибухові речовини. Про це Людмила Денисова написала у своєму Telegram, передає УНН.
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“Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії”, — написала Денисова.
Деталі
У поліції повідомили, що загоряння дверей ліквідували. Підпалювачем виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.
Що було раніше
Сьогодні у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкодив двері приміщення. Зловмисника схопили та заарештували. Зараз ведуться слідчі дії, поліція працює. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Людей врятували двері, які швидко зачинилися.