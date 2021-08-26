Підпал офісу Омбудсмена: у зловмисника знайшли інші вибухові речовини

Цитата

“Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії”, — написала Денисова.

Деталі

У поліції повідомили, що загоряння дверей ліквідували. Підпалювачем виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.



Що було раніше

Сьогодні у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини невідомий кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкодив двері приміщення. Зловмисника схопили та заарештували. Зараз ведуться слідчі дії, поліція працює. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Людей врятували двері, які швидко зачинилися.