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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 94344 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 110983 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 115097 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 168689 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 134028 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 127678 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Поджог офиса Омбудсмена: у злоумышленника нашли другие взрывчатые вещества

Поджог офиса Омбудсмена: у злоумышленника нашли другие взрывчатые вещества

Киев  •  УНН

 • 12279 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. У злоумышленника, который который бросил коктейль Молотова в офис уполномоченного Верховной Рады, нашли другие взрывчатые вещества. Об этом Людмила Денисова написала в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия”, — написала Денисова.

Детали

В полиции сообщили, что возгорание дверей ликвидировали. Поджигателем оказался уроженцем Киевской области, 1970 года рождения.

Что было раньше

Сегодня в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека неизвестный бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повредил двери помещения. Злоумышленника схватили и арестовали. Сейчас ведутся следственные действия, полиция работает. Пострадавших в результате инцидента нету. Людей спасли двери, которые быстро закрылись.

Украинские Национальные Новости

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