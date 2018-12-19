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Підозрюваного у справі Бабченка звільнили з-під варти

Київ • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Шевченківський районний суд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, передає УНН з посиланням на DW.

Підозрюваного у справі Бабченка звільнили з-під варти

Як пише видання, головна військова прокуратура під час засідання зняла з 40-річного Тараса Стельмашенка обвинувачення у підготовці теракту.

Водночас, за інформацією видання, Стельмашенко визнав провину у незаконному зберіганні зброї. За це суд призначив йому покарання у п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Стельмашенка у червні цього року.

Як повідомляв УНН, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на “Г”. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

Стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

Згодом повідомлено про підозру ще одному фігуранту у справі В’ячеславу Пивоварнику.

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