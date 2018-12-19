Подозреваемого по делу Бабченко освободили из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, передает УНН со ссылкой на DW.
Как пишет издание, главная военная прокуратура во время заседания сняла с 40-летнего Тараса Стельмашенко обвинение в подготовке теракта.
В то же время, по информации издания, Стельмашенко признал вину в незаконном хранении оружия. За это суд назначил ему наказание в пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала Стельмашенко в июне этого года.
Как сообщал УНН, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийству.
В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).
Стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.
Впоследствии сообщено о подозрении еще одному фигуранту по делу Вячеславу Пивоварнику.