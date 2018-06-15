СБУ повідомила про підозру ще одній особі у справі Бабченка

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України у межах справи журналіста Аркадія Бабченка повідомила про підозру ще одному організатору терактів в Україні українцю В’ячеславу Пивоварнику, який разом з арештованим Борисом Германом вступили у змову із представниками спецслужб РФ на вчинення в Україні терактів. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає УНН.

“8 червня 2018 року громадянину України Пивоварнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч.3 ст.258 ККУ. Тобто, організація готування до терористичного акту. На даний момент проводяться слідчі розшукові дії, направленні на встановлення конкретного місцязнаходження підозрюваного Пивоварника на території Росії”, — розповів він.

За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що разом з громадянином України Германом до організації терористичних актів причетний громадянин України Пивоварник В’ячеслав Олександрович.

“Саме ці дві особи вступили у змову із представниками спецслужб РФ на вчинення в Україні терактів”, — наголосив він.

За словами Тиводара, слідством встановлено, що Герман за вказівкою Пивоварника у травні здійснив фінансування та логістику з РФ до України 3 наших громадян, які в Ростові-на-Дону пройшли інструктаж та навчання, спрямовані на вчинення терактів в Україні.

“На підставі отриманої інформації 13 червня СБУ затримано громадянина „Т“, який керував вищевказаною групою осіб у Ростові-на-Дону та в Україні. За місцем проживання вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. На даний час є підстави обґрунтовано підозрювати громадянина „Т“ у причетності до готування терактів”, — розповів Тиводар.

“Громадянина “Т” затриманий і йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами), а також в організації готування терористичного акту.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. 

30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху. 

Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї. 

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.

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