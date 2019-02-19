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Підозрюваним у підпалі церкви УПЦ МП в Запоріжжі обрали запобіжний захід

Підозрюваним у підпалі церкви УПЦ МП в Запоріжжі обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Напередодні ввечері суд Запоріжжя обрав запобіжний захід трьом особам, яких підозрюють у підпалі церкви УПЦ МП у Дніпровському районі міста. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив помічник начальника управління УСБУ Запорізької області Сергій Левченко.

“Вчора ввечері Жовтневим районним судом міста Запоріжжя зловмисникам, які підозрюються у скоєнні злочину обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави”, - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підпалення храмів УПЦ МП замовили запорізький журналіст і донецький бойовик - СБУ

Він додав, що підозрюваним інкримінують вчинення теракту і відповідно до ч. 2 ст 258 Кримінального кодексу України їм загрожує загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Раніше УНН повідомляв, що СБУ повідомила, що Росія підготувала план атаки на храми УПЦ МП.

Нагадаємо, 16 лютого троє осіб намагались підпалити храм Іонна Богослова, що належить УПЦ МП у Запоріжжі. Їх затримали при спробі втечі.

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