Підозрюваним у підпалі церкви УПЦ МП в Запоріжжі обрали запобіжний захід

“Вчора ввечері Жовтневим районним судом міста Запоріжжя зловмисникам, які підозрюються у скоєнні злочину обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави”, - повідомив він.



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Він додав, що підозрюваним інкримінують вчинення теракту і відповідно до ч. 2 ст 258 Кримінального кодексу України їм загрожує загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.



Раніше УНН повідомляв, що СБУ повідомила, що Росія підготувала план атаки на храми УПЦ МП.



Нагадаємо, 16 лютого троє осіб намагались підпалити храм Іонна Богослова, що належить УПЦ МП у Запоріжжі. Їх затримали при спробі втечі.