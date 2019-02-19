Подозреваемым в поджоге церкви УПЦ МП в Запорожье избрали меру пресечения

"Вчера вечером Октябрьским районным судом города Запорожья злоумышленникам, которые подозреваются в совершении преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога", - сообщил он.



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Он добавил, что подозреваемым инкриминируют совершение теракта и в соответствии с ч. 2 ст 258 Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.



Ранее сообщал УНН, что СБУ сообщила, что Россия подготовила план атаки на храмы УПЦ МП.



Напомним, 16 февраля три человека пытались поджечь храм Ионна Богослова, принадлежащая УПЦ МП в Запорожье. Их задержали при попытке бегства.