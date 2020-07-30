Підозрюваних у вчиненні терактів у Києві заарештували на два місяці

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України. Згідно рішення суду підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 27 липня у ході спецоперації затримали двох мешканців Києва у зв’язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" та "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.

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