Підозрюваних у вчиненні терактів у Києві заарештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у вчиненні терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв у Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України. Згідно рішення суду підозрювані перебуватимуть під вартою до 19.09.2020 включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 липня у ході спецоперації затримали двох мешканців Києва у зв’язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" та "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.
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