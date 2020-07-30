Подозреваемых в совершении терактов в Киеве арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права залога двух человек, подозреваемых в совершении терактов с использованием самодельных взрывных устройств в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины. Согласно решению суда подозреваемые будут находиться под стражей до 19.09.2020 включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 июля в ходе спецоперации задержали двух жителей Киева в связи с их причастностью к организации взрывов возле станций метро "Шулявская" и "Минская", а также в жилом доме на Подоле.
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