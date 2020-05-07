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Підкуп очільника ДАЗВ: суд не став скасовувати заставу Буксанчуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід у вигляді застави в понад 1 млн грн генеральному директору ДСП “Об’єднання "Радон” Ігорю Буксанчуку, якого підозрюють у підкупі тимчасового виконувача обов’язків голови Державного агенства з управління зоною вічуження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Підкуп очільника ДАЗВ: суд не став скасовувати заставу Буксанчуку

"За результатами розгляду поданої апеляційної скарги суд залишив її без задоволення, а рішення слідчого судді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави розміром 1 261 200 гривень без змін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд застосував до генерального директора державного спеціалізованого підприємства “Об’єднання “Радон” Ігоря Буксанчука, якого підозрюють у підкупі тимчасового виконувача обов’язків голови ДАЗВ, заставу у розмірі понад 1,26 млн грн.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили корупційний механізм під час нарахування премій керівникам державних підприємств, що входять до сфери управління ДАЗВ.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Держагенстві зони відчуження НАБУ та СБУ провели обшуки.

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