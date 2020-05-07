Подкуп главы ГАЗО: суд не стал отменять залог Буксанчуку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде залога в более 1 млн грн генеральному директору ГСП "Объединение "Радон" Игорю Буксанчуку, которого подозревают в подкупе временно исполняющего обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной вичуження. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По результатам рассмотрения поданной апелляционной жалобы суд оставил ее без удовлетворения, а решение следственного судьи об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 1 261 200 гривен без изменений", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд применил в отношении гендиректора государственного специализированного предприятия "Объединение "Радон" Игоря Буксанчука, которого подозревают в подкупе временно исполняющего обязанности председателя ГАЗО, залог в размере более 1,26 млн грн.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили коррупционный механизм во время начисления премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления ГАЗО.
Как сообщалось ранее в УНН, в Госагентстве зоны отчуждения НАБУ и СБУ провели обыски.