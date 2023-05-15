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Підкорювач Евересту: Непальський шерпа став другою людиною у світі, яка піднялася на гору 26 разів

Підкорювач Евересту: Непальський шерпа став другою людиною у світі, яка піднялася на гору 26 разів

Київ • УНН

 • 1279510 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Непальський шерпа став другою людиною у світі, яка піднялася на Еверест 26 разів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Непальський провідник-шерпа піднявся на гору Еверест в 26-й раз, ставши другою людиною у світі, якій вдалося це зробити.

46-річний Пасанг Дава стояв на вершині висотою 8849 метрів, поділяючи відтепер рекордну кількість сходжень з Камі Рітою.

Цього року Непал видав рекордні 467 дозволів для іноземних альпіністів, які прагнуть піднятися на вершину Евересту.

Кожного альпініста зазвичай супроводжує принаймні один провідник-шерпа. Шерпи відомі своїми навичками скелелазіння та заробляють на життя в основному провідництвом іноземних туристів у горах.

Згідно з гімалайською базою даних і непальськими офіційними особами, Еверест підкорювався понад 11 000 разів з того часу, як на нього вперше піднялися сер Едмунд Гілларі та шерп Тенцінг Норгей у 1953 році. Відомо, що під час таких спроб загинули близько 320 людей.

Нагадаємо

У травні минулого року Камі Ріта піднявся на Еверест у рекордний 26-й раз, побивши свій попередній рекорд. Він підкорив гору заввишки 8 848,86 метра традиційним маршрутом південно-східного гребеня, очолюючи 10 інших альпіністів-шерпів.

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