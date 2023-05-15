Покоритель Эвереста: Непальский шерпа стал вторым человеком в мире, который поднялся на гору 26 раз

Детали

Непальский проводник-шерпа поднялся на гору Эверест в 26-й раз, став вторым человеком в мире, которому удалось это сделать.

46-летний Пасанг Дава стоял на вершине высотой 8849 метров, разделяя отныне рекордное количество восхождений с Ками Ритой.

В этом году Непал выдал рекордные 467 разрешений для иностранных альпинистов, стремящихся подняться на вершину Эвереста.

Каждого альпиниста обычно сопровождает по крайней мере один проводник-шерпа. Шерпы известны своими навыками скалолазания и зарабатывают на жизнь в основном проводничеством иностранных туристов в горах.

Согласно гималайской базе данных и непальским официальным лицам, Эверест был покорен более 11 000 раз с тех пор, как на него впервые поднялись сэр Эдмунд Гиллари и шерп Тенцинг Норгей в 1953 году. Известно, что во время таких попыток погибли около 320 человек.

Напомним

В мае прошлого года Ками Рита поднялся на Эверест в рекордный 26-й раз, побив свой предыдущий рекорд. Он покорил гору высотой 8 848,86 метра традиционным маршрутом юго-восточного гребня, возглавляя 10 других альпинистов-шерпов.