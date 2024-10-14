Підготовка населення до нацспротиву: Київський обласний центр запровадив скорочений курс, понад 50 мешканців отримали сертифікати
Київ • УНН
Понад 50 мешканців Київщини отримали сертифікати про проходження 36-годинного курсу підготовки до нацспротиву. Програма включає 6 напрямів підготовки та розрахована на цивільних.
У Київському обласному центрі підготовки населення до нацспротиву 12 жовтня завершився скорочений курс на 36 годин. Понад 50 мешканців Київщини отримали сертифікати про його проходження, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
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За даними ОВА, курс підготовки населення до нацспротиву на 36 годин – це нова програма, розроблена Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вона розрахована на 6 напрямів підготовки.
Найбільша увага приділяється вогневій підготовці – 16 годин. Також в програму включені тактична підготовка, домедична підготовка, мінна безпека, орієнтування на місцевості.
Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву першим впровадив 36-ти годинну програму сил ТРО. До цього цивільне населення готувалося за базовою програмою, яка включає 100 годин та 15 напрямів підготовки.
"Програма на 100 годин, яка була затверджена силами ТРО на початку повномасштабного вторгнення, спиралася на програму базової підготовки військовослужбовців. Програма на 36 годин розрахована саме на цивільних. Вона дозволяє без відриву від роботи здійснювати підготовку та отримувати первинні навички. Після тестового застосування у Київській області програму буде поширено серед обласних та міських центрів підготовки населення до нацспротиву, а також ГО, які навчають цивільних", – зазначив полковник 114 бригади територіальної оборони Ігор Дейчук.
"Наш центр провів тестове застосування програми підготовки цивільних на 36 годин та отримав відмінні результати. Скорочений курс підготовки населення до нацспротиву дозволить навчити більше людей. В Київському обласному центрі підготовки населення до нацспротиву плануємо застосовувати обидві програми – на 100 годин та на 36. Ми бачимо великий запит на навчання та намагаємось його забезпечити", – розповів директор Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву Володимир Авдеєєнко.
За додатковою інформацію звертайтесь: 066 044 59 20
Детальніше про Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву:
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