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Подготовка населения к нацсопротивлению: Киевский областной центр ввел сокращенный курс, более 50 жителей получили сертификаты

Подготовка населения к нацсопротивлению: Киевский областной центр ввел сокращенный курс, более 50 жителей получили сертификаты

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 18:26  •  4904 просмотра

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Более 50 жителей Киевщины получили сертификаты о прохождении 36-часового курса подготовки к нацсопротивлению. Программа включает 6 направлений подготовки и рассчитана на гражданских.

В Киевском областном центре подготовки населения к нацсопротивлению 12 октября завершился сокращенный курс на 36 часов. Более 50 жителей Киевщины получили сертификаты о его прохождении, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, курс подготовки населения к нацсопротивлению на 36 часов - это новая программа, разработанная Командованием Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Она рассчитана на 6 направлений подготовки.

Наибольшее внимание уделяется огневой подготовке - 16 часов. Также в программу включены тактическая подготовка, домедицинская подготовка, минная безопасность, ориентирование на местности.

Киевский областной центр подготовки населения к нацсопротивлению первым внедрил 36-ти часовую программу сил ТРО. До этого гражданское население готовилось по базовой программе, которая включает 100 часов и 15 направлений подготовки.

"Программа на 100 часов, которая была утверждена силами ТРО в начале полномасштабного вторжения, опиралась на программу базовой подготовки военнослужащих. Программа на 36 часов рассчитана именно на гражданских. Она позволяет без отрыва от работы осуществлять подготовку и получать первичные навыки. После тестового применения в Киевской области программа будет распространена среди областных и городских центров подготовки населения к нацсопротивлению, а также ОО, которые обучают гражданских", - отметил полковник 114 бригады территориальной обороны Игорь Дейчук.

"Наш центр провел тестовое применение программы подготовки гражданских на 36 часов и получил отличные результаты. Сокращенный курс подготовки населения к нацсопротивлению позволит обучить больше людей. В Киевском областном центре подготовки населения к нацсопротивлению планируем применять обе программы - на 100 часов и на 36. Мы видим большой запрос на обучение и стараемся его обеспечить", - рассказал директор Киевского областного центра подготовки населения к нацпротиву Владимир Авдеенко.

За дополнительной информацией обращайтесь: 066 044 59 20

Подробнее о Киевском областном центре подготовки населения к нацсопротивлению:

https://nacsprotyv.com.ua/

https://www.instagram.com/kyiv.resist.center

https://t.me/kyivresistcenterr

https://www.facebook.com/NacsprotyvKyivRegion/

https://www.youtube.com/@nacsprotyv

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
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