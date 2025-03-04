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Підготовка автомобіля до літа: коли необхідно міняти зимову гуму на літню

Київ • УНН

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В Україні очікується потепління до +13 градусів, але експерти радять не поспішати зі зміною шин. Оптимальний час для заміни - середина квітня, коли температура стабілізується вище +10°C.

Підготовка автомобіля до літа: коли необхідно міняти зимову гуму на літню

Протягом найближчих днів в Україні прогнозується підвищення середньої температури повітря до +13 градусів. Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний "рахат-лукум", тому для водіїв постає питання, коли необхідно замінити зимові шини на літні на своєму автомобілі, пише УНН

Українське законодавство не регулює, коли необхідно міняти літні шини на зимові, тому кожен водій сам вирішує, коли це робити. Відповідно до правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів, які мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж 1,6 мм. Для автомобілів вагою понад понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів - 2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.

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В січні 2023 року нардепи внесли до Верховної Ради законопроєкт, який би встановлював штрафи за керуванням автомобілем не обладнаним зимовими та/або усесезонними шинами у період з 1 листопада по 31 березня.

Штраф за таке порушення пропонувалося встановити на рівні 340 гривень. Наразі законопроєкт так і перебуває на розгляді в Раді.

Усім водіям хочеться якнайшвидше перейти на літні шини, проте поспішати з цим не варто, адже, як відомо, погода в Україні дуже непередбачувана. Одного правила, коли необхідно міняти гуму на своєму автомобілі, немає, проте експерти радять робити це коли за вікном буде стабільно +10°C градусів і вище. 

Ще одним фактором, чому не варто спішити міняти гуму, - довжелезні черги на шиномонтажах, які розпочинаються кожного сезону. 

Також зазначимо, що експерти наголошують, що на зимовій гумі влітку можна їздити, проте ресурс шини буде бистріше зношуватися, і вже взимку не принесе свого ефекту, що "вдарить по карману" автовласників. 

Чудовим періодом, коли можна замінити гуму, є приблизно середина квітня, коли вже температура повітря буде стабільною, та на шиномонтажах буде менше черг. 

Як власноруч замінити шини на автомобілі: 

  • поставте автомобіль на ручне гальмо та бажано на передачу, якщо у вас “механіка”;
    • послабте колісні болти на півоберта, коли автомобіль ще стоїть на землі;
      • підніміть автомобіль (для більшої впевненості, що автомобіль не впаде з домкрату, можна щось підкласти під авто, наприклад, запасне колесо, палети, тощо);
        • послабте колеса і повністю відкрутіть колісні болти;
          • після заміни коліс, перевірте болти динамометричним ключем. 

            Важливе правило: болти, або гайки потрібно затягувати через один, а не по черзі.

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            Павло Башинський

            Павло Башинський

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