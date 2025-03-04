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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35997 перегляди

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Час для прогулянок: в Україні очікується різке потепління до +16

Київ • УНН

 • 20138 перегляди

В середу в Україні очікується значне потепління до +7...+16 градусів, втім буде сильний вітер. На вихідних синоптики прогнозують ще тепліше, але тимчасове потепління зміниться похолоданням.

Час для прогулянок: в Україні очікується різке потепління до +16

В середу, 5 березня, температура повітря в Україні підвищиться впродовж дня до +7...+13 градусів, на заході до +10...+16 градусів, у східній частині очікується +5...+9 градусів, сухо. Але прогнозується сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Опади малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині місцями пройде невеликий дощ.

У Києві без опадів, хмарно із проясненнями, до +10 градусів. Проте також буде сильний західний вітер, який може досягати штормових поривів.

Із п'ятниці вітер послабшає, температура підвищиться ще на кілька градусів.

Вихідними, 8-9 березня, в Україні нас очікує синоптичний рахат-лукум, заплануйте щось хороше на свіжому повітрі. Проте не забувайте, що на календарі – березень, і це тепло тимчасове, ще буде й похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами

- написала Діденко.

Майже весна: якою буде погода в Україні у вівторок04.03.25, 06:34 • 28720 переглядiв

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