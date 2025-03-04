Час для прогулянок: в Україні очікується різке потепління до +16

В среду, 5 марта, температура воздуха в Украине повысится в течение дня до +7...+13 градусов, на западе до +10...+16 градусов, в восточной части ожидается +5...+9 градусов, сухо. Но прогнозируется сильный ветер с штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.

Осадки маловероятны, лишь на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донеччине местами пройдет небольшой дождь.

В Киеве без осадков, облачно с прояснениями, до +10 градусов. Однако также будет сильный западный ветер, который может достигать штормовых порывов.

С пятницы ветер ослабнет, температура повысится еще на несколько градусов.

В выходные, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе. Однако не забывайте, что на календаре – март, и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.